HATAY'DA FECİ KAZA!

Son dakika: Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi. Feci kazada yaralılar olduğu bildirilirken bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı. YOLDAKİ BİRÇOK ARAÇ EZİLDİ Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi..OLay yeri görüntüleri korkunç.. AYRINTILAR GELECEK İşte olay yerinden ilk fotoğraflar: