Hatay’da depremle yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhitlerinden biri yakalandı

Yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Yüzlerce kişiye mezar olan rezidansı yapan müteahhitlerden biri, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi.
Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.
Yapı, sarsıntı sırasında havuzunun bulunduğu bölgeye doğru devrildi, sokaktaki başka binaya da hasar verdi.
1000 kişi yaşıyordu
Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
2013 yılında ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla satışa çıkarılan rezidansın müteahhitleri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Rezidansın, mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun tarafından yaptırıldığı belirtildi.
Mimar Coşkun olduğu belirtilen kişi, bugün paralarla Karadağ'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Rezidansın inşaatının mühendisi olduğu öğrenilen Hüseyin Yalçın Coşkun’un da arandığı bildirildi.