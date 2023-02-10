Hatay’da depremle yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhitlerinden biri yakalandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma neden 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. OHAL, 3 ay süreyle geçerli olacak ve ilk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak. İşte OHAL ile 10 ilde değişecekler.