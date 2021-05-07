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Hatay'ın Samandağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi ezdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bir polis memuruna ezdikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polisi ezdi
07 Mayıs 2021 Cuma 00:04

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri kimliği belirsiz bir şahıs idaresindeki plakasız bir motosikletli durdurmak istedi. Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden sürücü bir polis memuruna çarpıp yaya kaçmaya çalıştı. Şahıs kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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