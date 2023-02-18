Hatay'daki enkazda ailesini kaybeden depremzede: Tek umudumuz Reis baba

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket 11 ilde yıkıma neden oldu.

Şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları, deprem sonrasındaki 12'nci günde devam ediyor.

Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar çadır kentlerde yaşamaya başlarken, bölgelere gıda ve giyim yardımları da yapılıyor.

Büyük deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine dayanırken, her geçen gün bir başka acı dolu hikaye ortaya çıkıyor.

Gazeteci Adem Metan, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ailesini kaybeden vatandaşın yürek burkan hikayesini paylaştı.

Depremde 4 oğlu, eşi, annesi, babası dahil ailesinden 16 kişiyi kaybeden vatandaş, yaşlı gözlerle Altyapı Yatırımları Genel Müdürlü Yalçın Eyigün'e minnet dolu sözler sarf etti.

Bir diğer yandan hükümetin desteğine teşekkür eden vatandaş, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Gözü yaşlı depremzede geri kalan konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

Maalesef 16 kişi… Sağ olsun müdürümüzden bizi yalnız bırakmadı, ona çok teşekkür ederim. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor, 8 günden beri bizimle ilgileniyor. Ona nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aileden 2 kişi çıkardık, amcam var burada oturuyoruz onunla ne yapalım. 4 oğlum, eşim, babam, annem, kardeşim ve ailesi… 16 kişiyi maalesef kaybettik. Allah’tan gelen silinmez ne yapalım kaderimiz bu. Sağ olsun yine de hükümetimiz destekliyor bizi. Allah razı olsun tüm imkanlarıyla bize destek oluyor. İnşallah bu destekler devam eder açıkta kalmayız. Reisimize inanıyorum, tek umudumuz o. İnşallah bize yardımcı olur ve bizi böyle açıkta bırakmaz.