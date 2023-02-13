Hatay'da kurtarılan kadın: Param yok, beni özele götürmeyin

Hatay'da yıkılan binanın enkazından 138 saat sonra yaralı çıkarılan Emine Doğu, sağlık ekibinden 'özel hastaneye götürmeyin' isteğinde bulundu.

Depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu kurtarıldı.

Enkazdan çıkarıp ambulansa alınan Emine Doğu'nun Tekirdağ'dan bölgeye giden sağlık ekiplerine söyledikleri yürek dağladı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emine Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin." dedi.

"Bütün özelleri sana kurban ederim"

Doğu'ya müdahale eden Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm. Orhan Eroğlu, ‘’Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim." diyerek cevap verdi.