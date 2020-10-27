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Hatay'da ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı

Hatay'da ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan patlama sonrası vatandaşlar, Türk bayrağı asarak teröre tepki gösterdi.

Hatay'da ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı
27 Ekim 2020 Salı 10:58

 Hatay'da ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı

 Hatay'da ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı   Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan patlama sonrası vatandaşlar, Türk bayrağı asarak teröre tepki gösterdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin parmak izi ve delil toplama işlemleri bitti.

İncelemenin tamamlanmasının ardından İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Öte yandan patlamanın olduğu caddede vatandaşlar balkonlarına ve iş yerlerine Türk bayrağı astı.

İş yeri zarar gören bir esnaf, "Devlet yaralarımızı sarıyor. Allah razı olsun" şeklinde konuştu

Hatay da ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldı #1

Hatay'ın İskenderun İlçesi Fener Caddesi'nde dün meydana gelen patlama sonrası 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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