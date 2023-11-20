Hatay'da depremde yıkılan duvarın altından 286. günde ceset çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan evlerine gelen ev sahipleri, çöken duvarların altında bir ceset buldu. Cesedin depremden bu yana haber alınamayan bir şahsa ait olduğu düşünülürken, kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan duvarın altında, depremden bu yana kayıp olan bir şahsa ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla netlik kazanacak.

DEPREMDE YIKILAN DUVARIN ALTINDA CESET BULUNDU

Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Nuriye Civelek Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katı, depremde yıkıldı. Bugün binanın sahipleri tarafından yapılan kontrollerde; çöken duvarların altında bir ceset bulundu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, binada çalışma yaptı.

AYLARDIR ARANIYORDU

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla netlik kazanacak. Cesedin depremden bu yana haber alınamayan ve binanın en üst katında yaşayan bir şahsa ait olduğu düşünülüyor. Öte yandan, kayıp olarak aranan şahsın yakınları tarafından birçok yerde arandığı öğrenildi.