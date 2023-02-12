"Hatay'da baraj patladı" yalanı 7 kişinin ölümüne yol açtı iddiası! Oğuzhan Uğur'a tepki yağıyor

Babala TV tarafından yapılan "Yarseli Barajı duvarı çatlamış" paylaşımının ardından Hatay'da kısa süreli panik yaşanmış ve enkazlardaki çalışmalar bir süreliğine durmuştu. Bu sürecin 7 kişinin canına mal olduğu iddia edilirken Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur, tepkiler sonrası bir açıklama yaptı. Uğur, "Bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler" derken sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken enkazlarda zamana karşı yarış devam ediyor. Önceki akşam Hatay'da baraj duvarlarının çatladığı iddiası ise kentteki çalışmaları sekteye uğrattı.

7 KİŞİNİN YALAN İDDİA YÜZÜNDEN CAN VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV hesabından atılan tweet'te "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor." ifadeleri kullanılmıştı. Bu haberin ardından kentte kısa süreli bir panik yaşanmış ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermişti. Bu sürecin de enkaz altındaki7 kişinin canına mal olduğu iddia edilmişti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olayın ardından Bakanlık ve Valilik, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamış ve çalışmalar kaldığı yerden devam etmişti. Ancak sosyal medyada bu iddiayı ortaya atan Oğuzhan Uğur ve ekibine büyük tepki gösterildi.

O tepkilerden bazıları:

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Uğur, "Haberi bir bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler. Yazışma görselleri mevcut. Takipçisi olacaksanız sizinle de paylaşalım…! İster misiniz? Sizinle paylaşalım mı? Ne dersiniz?" dedi. Açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Uğur, son paylaşımında bahsettiği yazışma görsellerini şu ana kadar sosyal medya kullanıcıları ile paylaşmadı.

AYNI İDDİAYI KAHRAMANMARAŞ'TAKİ BARAJ İÇİN DE ORTAYA ATMIŞLAR

Öte yandan Babala TV hesabından aynı gün benzer bir iddianın daha Kahramanmaraş'ta bulunan baraj için yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımda, "Kahramanmaraş Türkoğlu Nur Dağında Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş." ifadeleri yer aldı.

FARKLI PLATFORMLARDAN AYNI İDDİALAR DOLAŞIMA SOKULDU

Bu paylaşımların ardından sosyal Medyada yine milyonlarca takipçisi olan başka hesapların da aynı saatlerde Atatürk Barajı'nda çatlaklar olduğu yalanını dolaşıma soktuğu öne sürüldü. Söz konusu iddiaların kaynağı ise belirlenemedi. Söz konusu paylaşımlardan 20 dakika kadar önce popüler bir katılımcı sözlük sitesinde "Suriye'de bir baraj patladı, Hatay tahliye ediliyor" şeklinde başlık açıldığı ortaya çıktı. Bu haberin de kaynağının belirtilmediği öğrenildi. Bu hesapların deprem sonrasında provokatif paylaşımlar yapması ve kısa sonra hesapların kapatılması da dikkat çekti.