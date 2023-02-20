Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki büyük deprem! Yıkılan binalar var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı. AFAD, Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, bölgede bazı binaların yıkıldığı belirtildi. Beşik gibi sallanmaya devam eden 6.4'ün ardından Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

HATAY 6.4 İLE SALLANDI

Depremin şokunu atlatamayan Hatay bir kez daha sallandı. AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

HATAY BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

6.4'lük büyük depremin ardından Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...