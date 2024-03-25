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Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın

Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın

Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın
Admin
Admin
25 Mart 2024 Pazartesi 12:02

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Optimar Araştırma, Hatay'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı yarışı kazanıyor.

ARADAKİ FARK 10 PUANA YAKIN

8-21 Mart tarihleri arasında 15 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 48.9'luk kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 39'da kaldı. Son dönemlerde pazarlık iddiaları ile gündeme gelen TİP'in adayı Gökhan Zan ise aynı ankette yüzde 5.1'lik kesimden destek alabildi.

İşte Hatay anketinden çıkan sonuç;
 

LÜTFÜ SAVAŞ İNADI PAHALIYA PATLIYOR

CHP'nin deprem felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi kentteki belli bir kesimin tepkisini çekti. Tepkilere kulak veren CHP yönetimi iyi bir aday bulamadığı için Savaş'ın adaylığını geri çekemedi ve devam kararı aldı.

CHP 2019'DA YÜZDE 55'LE ALMIŞTI

CHP, 2019 yılında Lütfü Savaş'la girdiği seçimi yüzde 55 ile kazanmıştı. Aynı seçimde AK Parti'nin adayı ise yüzde 42'lik bir kesimden destek almıştı.

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Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın
Hatay anketinde aradaki fark 10 puana yakın
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