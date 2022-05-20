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Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na itiraf: İnternete düşen videolarını izledik

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar programına konuk olan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu. "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim" diyen Kaya, programdan önce Bekiroğlu'nun internete sızan çıplak fotoğraf ve videolarını izlediklerini söyledi.

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na itiraf: İnternete düşen videolarını izledik
Kamusaati
Kamusaati
20 Mayıs 2022 Cuma 20:37

YouTube'dan Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının bu haftaki konuğu genç oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu. Oyuncunun internete sızan görüntülerinin konuşulduğu esnada Kaya'nın yaptığı itiraf herkesi kahkahaya boğdu.

Bir dönem çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla gündeme gelen Aslı Bekiroğlu, o dönem zor günler yaşamıştı. Aslı Bekiroğlu o dönem sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.

Anlatacak kötü bir olayını düşünürken arkadaşıyla yaşadığı diyalogdan bahseden Bekiroğlu, "Buraya gelmeden arkadaşımla konuştuk, kötü hikaye olarak ne anlatabilirim diye. Arkadaşım da dedi 'yazsınlar internete Aslı Bekiroğlu diye orada her şey çıkıyor'" ifadelerini kullanınca stüdyodakiler gülme krizine girdi.

Bekiroğlu'nun sözleri üzerine bir itirafta bulunan Hasan Can Kaya, "Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden internete yazdık, baktık" dedi. O açıklamaların ardından Hasan Can Kaya, "Bunları yayınlayabilir miyiz Aslıcım" dedi. Aslı Bekiroğlu ise "Yayınla ya neler yayınlandı. Bunlar koyar mı be" diyerek kahkaha tufanı yaşattı. Hasan Can Kaya ise daha sonrasında "Evet gerçekten onları da izledik" şeklinde konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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