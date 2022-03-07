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Harkov'dan kaçmaya çalışan halk

Rusya'nın saldırıları üzerine yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, Harkov kentindeki tren istasyonlarına akın ediyor.

Harkov'dan kaçmaya çalışan halk
Ömer
Ömer
07 Mart 2022 Pazartesi 13:11

Rusya-Ukrayna arasında tam 12 gün önce başlayan savaş, Ukrayna halkını yerinden etti.

Binlerce insan yaşadığı toprakları, anılarını, eşlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rus ordusunun hedef aldığı ve büyük bir paniğin yaşandığı bölgelerden biri de Harkov kenti oldu.

TREN GARLARI DOLDU

Bölgede ölüm korkusuyla burun buruna gelen çok sayıda sivil, kaçış için tren istasyonlarının yolunu tutuyor.

İstasyonlarda zaman zaman izdiham yaşanırken, trenlere binebilmek için adeta birbirleriyle yarışan halkın o anlarına ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Görülen kare ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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