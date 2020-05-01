"İsraf var tasarruf yapacağız" sözünü ağzından düşürmeyen İmamoğlu yine bir skandala imza attı. Rahat ve lüksünden taviz vermeyen belediye şirketi İSFALT kiralamak istedikleri araçların 2020 model ve O KM olmasını istedi! Hani israf vardı hani tasarruf yapacaktın?
Göreve geldiği günden bu yana 'israf var, tasarruf yapacağız' diyen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı.
Dünya olarak zor bir süreçten geçilen şu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerden İSFALT 21
Mayıs'ta kiralayacağı 88 araçlık filodaki binek araçların ille de 2020 model ve O KM olmasını istedi!
Bu tutum devamlı israf var tasarruf yapacağız diyen İmamoğlu'nun aslında ne kadar da söylediği sözden uzak
olduğunu gösterdi.
Kaynak BeyazGazete (http://beyazgazete.com/haber/2020/4/30/hani-israf-vardi-hani-tasarruf-yapacaktin-5528966.html)
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