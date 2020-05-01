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Hani israf vardı hani tasarruf yapacaktın?

"İsraf var tasarruf yapacağız" sözünü ağzından düşürmeyen İmamoğlu yine bir skandala imza attı. Rahat ve lüksünden taviz vermeyen belediye şirketi İSFALT kiralamak istedikleri araçların 2020 model ve O KM olmasını istedi! Hani israf vardı hani tasarruf yapacaktın?

Hani israf vardı hani tasarruf yapacaktın?
01 Mayıs 2020 Cuma 01:29

Göreve geldiği günden bu yana 'israf var, tasarruf yapacağız' diyen İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı.


Dünya olarak zor bir süreçten geçilen şu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerden İSFALT 21

Mayıs'ta kiralayacağı 88 araçlık filodaki binek araçların ille de 2020 model ve O KM olmasını istedi!



Bu tutum devamlı israf var tasarruf yapacağız diyen İmamoğlu'nun aslında ne kadar da söylediği sözden uzak

olduğunu gösterdi.



Kaynak BeyazGazete (http://beyazgazete.com/haber/2020/4/30/hani-israf-vardi-hani-tasarruf-yapacaktin-5528966.html)

 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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