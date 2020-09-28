Hangi şehir hastanesine hangi özel şirketten iş başvurusu yapılır İşte şehir hastanesi şirketleri şehir hastanesi iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu şehir hastanelerine iş başvurusu nereden nasıl yapılır ?
25 yıl boyunca şehir hastanelerini yapan firmaların ve hangi hastanelere hangi şirketlerin personel alımı yapacağını belirleyen şirketler aşağıdadır..
Rönesans Holding: Adana, Elazığ, İstanbul İkitelli, Yozgat, Bursa Şehir Hastaneleri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri.
CCN Holding: Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastaneleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.
Akfen Holding: Isparta, Eskişehir, Tekirdağ Şehir Hastaneleri.
YDA: Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Konya Şehir Hastaneleri.
KAYI İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Gaziantep Şehir Hastanesi.
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