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Hangi şehir hastanesine hangi özel şirketten iş başvurusu yapılır İşte şehir hastanesi şirketleri

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Hangi şehir hastanesine hangi özel şirketten iş başvurusu yapılır İşte şehir hastanesi şirketleri
28 Eylül 2020 Pazartesi 00:09

25 yıl boyunca şehir hastanelerini yapan firmaların ve hangi hastanelere hangi şirketlerin personel alımı yapacağını belirleyen şirketler aşağıdadır..

Rönesans Holding: Adana, Elazığ, İstanbul İkitelli, Yozgat, Bursa Şehir Hastaneleri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri.

CCN Holding: Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastaneleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu.

Akfen Holding: Isparta, Eskişehir, Tekirdağ Şehir Hastaneleri.

YDA: Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Konya Şehir Hastaneleri.

KAYI İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Gaziantep Şehir Hastanesi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #şehir #hastanesi #şirketleri
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