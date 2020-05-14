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Hangi illerimizde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı 14 mayıs 2020,Maskesiz dışarı çıkmanın cezası nedir

hangi illerimizde maskesiz dışarı çıkmak yasak,Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak illerimizde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı mı?

Hangi illerimizde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı 14 mayıs 2020,Maskesiz dışarı çıkmanın cezası nedir
14 Mayıs 2020 Perşembe 14:02

SON DAKİKA GELİŞMESİ..

Şuan için toplamda 10 ilimizde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Hangi illerimizde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı?

Adıyaman,

Afyonkarahisar,

Aydın,

Balıkesir,

Bartın,

Denizli,

Düzce,

Kastamonu,

Muğla ve

Uşak.

Evet artık bu illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak.Maskesiz olarak sokakta dolaşan vatandaşlara ceza yazılabilecek.Neden bu illerimiz diye sorarsanız sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadan topluluk içerisine çıkmaları öne sürülüyor

Peki maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne olacak?

Hiçbir sebeb kabul edilmeden kolluk kuvvetleri maskesiz dışarıda dolaşanlara ceza yazabilecek.Şuanda sokağa çıkmanın cezası 3192 tl., maskesiz sokağa çıkmanın cezası hakkında henüz bir bilgi  verilmedi.

Bu karar diğer bazı illerimizde de uygulanabilir mesajı anlamına geliyor.Hatta tüm Türkiye'de vaka sayılarının artışı söz konusu olursa ülkemiz genelinde de genel bir yasak söz konusu olabilir maske konusunda!

RTE MESAJI VERMİŞTİ

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

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