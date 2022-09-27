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Hangi hastalar erken emekli olabilir?

Sosyal güvenlik sisteminde bazı hastalıklarda erken emekli olma imkanı bulunuyor. Peki hangi hastalıklarda erken emekli olunabilir? Örneğin kanser hastaları erken emekli olabilir mi?

Hangi hastalar erken emekli olabilir?
Kamusaati
Kamusaati
27 Eylül 2022 Salı 10:31

Erken emeklilik veya malulen emeklikten yararlanan hastalar arasında ise kanser hastaları da bulunuyor. Kanser hastalığı nedeniyle sağlanan malulen emeklilik hakkının bazı kriterleri var. Yani kanser hastalığı nedeniyle malulen emekli olabilmek için bazı kriterleri taşımak gerekiyor. Bu şartlar kanser ve türevlerini yakalananlar için de farklılık gösteriyor. Söz konusu hastalık nedeniyle malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olması gerekiyor. Ve bunun raporlanması lazım. Ayrıca, en az 1.800 gün 5 yıl prim ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmesi gerekiyor. Bu süre yani 1800 günlük prim gün sayısı, doğum, askerlik gibi durumlar için borçlanarak da tamamlana biliyor. Bu kriterin bir de istisnası bulunuyor. Eğer vatandaş sürekli bir kişinin bakımına muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranmıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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