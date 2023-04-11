Hangi cep telefonu ve bilgisayarlarda vergi kalktı? Gençlere vergi indirimi kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için startı verdi.

Bu kapsamda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime sayılı günler kala gençlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açıklamasında teknolojik ürünlerde vergi muafiyetini müjdeledi. Üniversite öğrencilerinin cep telefonu ve bilgisayar alımında bir kereye mahsus vergiden muaf olması kararı alındı. Bu kapsamda satın almak isteyen gençler sevinç yaşadı. Cep telefonu ve bilgisayarda vergi kalktı mı? Üniversitelilere vergi indirimi ne kadar, kaç TL? soruları gündemde yer alıyor. Peki, cep telefonu ve bilgisayarlarda indirim mi olacak? Hangi telefon ve bilgisayarlarda indirim olacak? Vergi muafiyeti ne kadar, kaç TL düşecek? İşte son gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen etkinlikte AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu.

Seçim beyannamesinde gençler de unutulmadı

Erdoğan, 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisinden, çocuğu olan kadınlara erken emekliliğe, yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine kadar çok sayıda müjde verdi.

AK Parti'nin vizyonunu ortaya koyan beyannamede gençler de unutulmadı.

Cep telefonu ve bilgisayar alımında bir defalık vergi muafiyeti sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna göre seçim beyannamesinde, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internete desteği verileceğini duyurdu.

Üniversiteli gençler için de 10 GB ücretsiz internet desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız."

iPhone 12, 13, 14 telefon vergisi ne kadar? iPhone 14, iPhone 14 Pro vergisiz fiyatı kaç lira?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını müjdesini verdi. Üniversite öğrencilerinden bir defaya mahsus olmak üzere akıllı telefon ve bilgisayar ürünlerinden vergi alınmayacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından özellikle İphone fiyatları merak konusu oldu. Peki, iPhone 12, 13, 14 telefon vergisi ne kadar? iPhone 14, iPhone 14 Pro vergisiz fiyatı kaç lira?

iPhone 12, 13, 14 telefon vergisi ne kadar? iPhone 14, iPhone 14 Pro vergisiz fiyatı kaç lira? Gibi sorular üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinden bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını müjdeledi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler özellikle iPhone fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, iPhone 12, 13, 14 telefon vergisi ne kadar? iPhone 14, iPhone 14 Pro vergisiz fiyatı kaç lira?

İPHONE 12, 13, 14 TELEFON VERGİSİ NE KADAR?

iPhone 14 Türkiye fiyatı, cep yakıyor. Özellikle elektronik cihazlardan alınan vergiler, yurt dışında ucuza satılan akıllı telefonların ülkemizde pahalıya satılmasına neden oluyor. Yeni çıkan iPhone 14'ün en ucuz modelinin 30 bin TL'nin üzerinde olması, teknoloji meraklılarını karar kara düşündürüyor.

Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergiler sonrası fiyatı 19 bin 650 TL civarı bir meblağa ulaşıyor.

Apple'ın satışa sunduğu iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri de ülkemizde vergiler nedeniyle çok yüksek yüksek fiyattan satılıyor. yeni serinin Türkiye fiyatı 30 bin TL seviyesinden başlıyor, 57 bin TL'ye kadar yükseliyor.

iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Ardından yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Daha sonra toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 TL ÖTV (%50) / 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) / 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 TL ÖTV (%50) / 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) / 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 TL ÖTV (%50) / 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) / 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası müjdeleri sıraladı: Yeni vergi affı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıklarının müjdesini verdi.

İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL ÖTV’siz fiyatı 27 bin 996 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL ÖTV’siz fiyatı 30 bin 665 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL ÖTV’siz fiyatı 21 bin 994 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL ÖTV’siz fiyatı 24 bin 663 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL ÖTV’siz fiyatı 18 bin 663 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone SE 64 GB