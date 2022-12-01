Hamsi 80 liradan 40 liraya düştü

Denizlerde palamut bolluğunun ardından şimdide hamsi bolluğu yaşanıyor. Kilosu 80 liraya kadar çıkan hamsi balığının fiyatı yarı yarıya düştü. Kilosu 40 liradan tezgahlardaki yerini alan hamsi vatandaşın da yüzünü güldürdü. Balıkçı Kenan Balcı, “Mevsimi olan, çok çıkan balık ucuz oluyor. Hangi balık ucuzsa onu tercih edin” dedi

Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde hamsi de bol çıkmaya başladı. Fiyatı yarı yarıya düşen hamsinin kilosu 40 liradan satılıyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsi balığı palamut ile birlikte en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alıyor.



Ucuz balık tercih edin

Palamut bolluğunun ardından hamsi bolluğunun yaşanmasını değerlendiren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucu Kenan Balcı, “Bugün denizlerimizde hamsi bolluğu yaşıyoruz. Kilosunu 80 liraya sattığımız hamsi balığının fiyatı 40 liraya düştü. Halkımız bol bol tüketebilir. Bu sezon denizlerimizdeki balık bolluğu devam ediyor. Halkımıza şu önerim var. Mevsimi olan, çok çıkan balık ucuz oluyor. Hangi balık ucuzsa onu tercih etsinler. Bugün palamut ve hamsi ucuz onları tercih etsinler. Çünkü ucuz olan balık bol çıkmış demektir” ifadesini kullandı.



Denizin suyu palamut oldu

Palamutun en son 70’li yıllarda bu kadar bol olduğunu vurgulayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucu Kenan Balcı, “Palamut balığı 50 sene önce bu kadar iri ve yağlıydı. Önceki senelerde palamut bolluğu vardı ama bu kadar yağlı ve iri ve lezzetli değildi. Denizin suyu adeta palamut oldu. Şu anda omega 3 deposu haline geldi” diye konuştu.

HAMSİ ENERJİ KAYNAĞIDIR

Hamsinin önemine dikkat çeken Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucu Kenan Balcı, “Hamsiyi halkımız genelde ucuz olduğu için fakir gıdası olarak görüyor. Ama hamsi fakir gıdası değil, hamsi fikir gıdasıdır. Hamsi enerji kaynağıdır” dedi. Hamsi, omega 3 ve selenyum bakımından zengindir. Bu sayede kalp hastalığı geliştirme riskini azaltır. Hmsinin Omega 3 yağ asitleri, felç ve kalp krizi riskini azaltmak için tansiyon, kolesterol, iltihaplanma ile trigliserit düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu belirten Kenan Balcı, “Hamsi, protein bakımından da zengin bir kaynaktır. Kendinizi daha uzun süre tok hissetmenize ve kilo kaybına yardımcı olur. Yağsız vücut kütlesinin korunmasına destek olur. İçeriğinde anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde, tümörlerin büyümesini ve yayılmasını önler. Hamsi, beyin sağlığını geliştirmenize katkı sağlar. Beyin yaşlanması, bunama, Alzheimer ve depresyon riskini düşürür. Hamsi, B3 vitamini bakımından da zengindir. Vitamin içeriği sayesinde vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığının korunmasına fayda sağlar” bilgisini verdi.