Hamileyken yeniden hamile kalan kadın Türkiye tarihine geçti

Hamileyken yeniden hamile nasıl kalınır? Hamileyken yeniden hamile kalmak mümkün mü?

İzmir’de bir kadın hamileyken tekrar hamile kalıp iki bebeği de doğurararak Türkiye tarihine geçti.

Urla ilçesindeki Zeytinalanı mahallesinde yaşayan Ender-Sevinç Çelik çifti, geçen şubatta doktora gidip çocuklarının olacağını öğrendi.

Bir ay sonra kadının bir kez daha hamile kaldığı belirlendi. Kontrolde Sevinç Çelik’in başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla ikinci kez hamile kaldığı anlaşıldı.

Çelik’in farklı yumurtadan yeniden döllenme yoluyla ikinci kez hamile kalmasının Türkiye’de ilk kez, dünya tıp tarihinde ise 12’inci kez gerçekleştiği öğrenildi.

Baba, ‘Nasıl bakacağız’ diye endişelenmiş

Anne Çelik, ikince kez hamile kaldığında doktorun şaşırdığını belirterek şunları anlattı: “Emin olmak için doktorumuz başka bir doktora yönlendirdi. Doktorumuz da meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Eşim de duyduğunda çok şaşırdı. Gözleri doldu. ‘Nasıl bakacağız’ diye endişelendi. Ama sağlıklı bir şekilde evimize geldikleri için mutluyuz. İkisini sezaryenle aynı anda doğurdum. Büyük oğlum Poyraz 2.5, küçük oğlum Ayaz ise bir buçuk kilo olarak doğdu. Ayaz 20 gün küvözde kaldı. Çok şükür şu an yanımda. Çok mutluyuz.”