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Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi

Hamile personelin idari izin kapsamı dışında mı? idari izinli sayılan personeller yeniden düzenlendi! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, hamile personelin idari izinli sayıldığını açıkladı hamileliğin 24. haftası ile 32. haftasına kadar olan süre içinde, gebe personelin idari izinli sayılması kararlaştırıldı İşte Detaylar

Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
02 Haziran 2020 Salı 19:58

Hamile personelin idari izin kapsamı dışında tutumasının yanlış olduğu defalarca sayfamızda belirttik.

Haklı tepkimiz, olumlu sonuçlandı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hamile personelin idari izinli sayıldığını açıkladı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı yazısına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli hariç olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, hamileliğin 24. haftası ile 32. haftasına kadar olan süre içinde, gebe personelin idari izinli sayılması kararlaştırıldı

Memurlar.net'in Notu: Bu resmi yazıda Sağlık Bakanlığı istisna tutulmadığı için hamile Sağlık Bakanlığı personeli de idari izinli sayılacaktır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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