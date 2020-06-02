Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi

Hamile personelin idari izin kapsamı dışında mı? idari izinli sayılan personeller yeniden düzenlendi! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, hamile personelin idari izinli sayıldığını açıkladı hamileliğin 24. haftası ile 32. haftasına kadar olan süre içinde, gebe personelin idari izinli sayılması kararlaştırıldı İşte Detaylar
Hamile personelin idari izin kapsamı dışında tutumasının yanlış olduğu defalarca sayfamızda belirttik.
Haklı tepkimiz, olumlu sonuçlandı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hamile personelin idari izinli sayıldığını açıkladı.
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı yazısına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli hariç olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, hamileliğin 24. haftası ile 32. haftasına kadar olan süre içinde, gebe personelin idari izinli sayılması kararlaştırıldı
Memurlar.net'in Notu: Bu resmi yazıda Sağlık Bakanlığı istisna tutulmadığı için hamile Sağlık Bakanlığı personeli de idari izinli sayılacaktır.
En Güncel İş İlanları
Yayınlandığı anda Sayfamızda Yer Alacaktır Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler