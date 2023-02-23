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Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu

Sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin hakkında spekülasyonlar sebebiyle denetlenmek için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını duyurdu.

Haluk Levent, gelen eleştirilerin ardından Ahbap Derneği'nin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu
Kamusaati
Kamusaati
23 Şubat 2023 Perşembe 16:23

Şarkıcı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile bölgelere gitti. Bağış toplayarak yardımlar yapan Haluk Levent, kısa sürede sosyal medyada gündem olunca MHP lideri Devlet Bahçeli ve birçok isim tarafından eleştirilmişti. Levent, tepkilerin ardından derneğinden yapılan yardımların incelenmesi için çağrı yaptı.

Ahbap Derneği ile şeffaf çalıştıklarını denetlenmeye hazır olduklarını söyleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap'ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da ) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent daha önce de derneğin hesaplarının bağımsız denetime açık olduğunu söylemiş ve bütün satın almaların denetlenmesi için biri uluslararası biri yerli olmak üzere iki bağımsız denetçi firmayla sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahbap Derneği hakkında yaptığı konuşmada "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı, yetiştiremediği ne vardır ki Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarlar Türk televizyonunda yer almamalıdır" demişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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