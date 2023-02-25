Haluk Levent, "Ahbap'lar eğlencede" diyerek yayınlanan videoya isyan etti: Uğraşmayın, bırakın çalışsınlar

Depremzedeler için günlerdir bölgede olan Haluk Levent, Ahbap üyelerinin çocuklara moral vermek için şarkı provası yaptığı görüntülerine "Ahbap ekibi eğlencede" diyerek paylaşılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından sitem eden Levent, "Prova yapılan 1. videoyu 'Ahbaplar eğlencede' diye göstermek ayıp. Ne olur uğraşmayın bırakın çalışasınlar" dedi.

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile deprem felaketi yaşayan illere giderek yardımlar yapıyor. İlk günden bu yana tepkilerin odağında olan Levent ve derneğiyle ilgili son video da tepki çekti.

"NE OLUR UĞRAŞMAYIN, BIRAKIN ÇALIŞSINLAR"

Ahbap Derneği'nin depremzede çocuklar için şarkı provası yaptığı anlar "Ahbap eğlencede" notuyla sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından prova ve çocuklarla şarkı söylenen anları yayınlayan Haluk Levent isyan etti. Yapılanın ayıp olduğunu söyleyen Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Depremzede çocukları biraz olsun mutlu etmek için prova yapıyorlardı oysa. Prova yapılan 1.Videoyu "Ahbaplar eğlencede" diye göstermek ayıp. 2.Videoda her şey ortada. Ne olur uğraşmayın, bırakın çalışasınlar" dedi.