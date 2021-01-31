Sözleşmeli personel
Sözleşmeli personel
0
resmi tatil
resmi tatil
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0
Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
0

Halkbank hesabı olanlar dikkat! 6 ay ödeme yok

Halk Bankası tarafından Halkbank hesabı olanları yakından ilgilendiren bir gelişme aktarıldı. Halkbank tarafından verilen kredi fırsatında başvuru yapanlarda 6 ay ödeme alınmayacağı açıklandı.

Halkbank hesabı olanlar dikkat! 6 ay ödeme yok
31 Ocak 2021 Pazar 15:15

Halkbank tarafından koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi detayları açıklandı.

6 AY ÖDEME YOK

Halkbank’tan yapılan açıklamada esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. 

2017/12/22/resized_d9f1b-9be85b25turkparasimanset4.jpg

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus Cüzdanı

Vergi Levhası

Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacak

2019/04/29/para_1.jpg

1-İŞLETME KREDİSİ

%4,5 Faiz Oranı

25.000 TL Limit

6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem

36 Ay Vade

2019/05/13/para.jpg

2- PARAF ESNAF KART

25.000 TL Genel Limit

İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle

12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı

Düzenli Nakit Akışı

Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber