Halkbank'dan esnaf destek kredi çekme şartları nelerdir 2024

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Halkbank'tan Esnafa düşük kredili destek paketi müjdesi! İşte, başvuru şartları

Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve faiz oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Halkbank aracılığıyla esnafa sağlanacak olan düşük faizli krediden kimlerin yararlanacağı merak konusu oldu. İşte, 2022 Esnaf Destek Kredi Paketi başvuru şartları ve faiz oranları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranlarını açıkladı. Esnaflaradüşük faizli ve 120 aya varan vadeli kredi imkanı sunulacağı açıklanırken "Halkbank esnaf kredi ve destek paketi kimlere verilecek, başvurusu ne zaman yapılacak vebaşvuru şartları neler?" soruları gündeme geldi. İşte, 2024 Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru tarihleri, şartları ve faiz oranı detayları...

ESNAFA KREDİ MÜJDESİ!

Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

Esnaf ve zanaatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı yüzde kaç olarak belirleneceği şuan için belli olmadı.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.

ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süre ile esnaf kefalet kooperatifine üye olmak gerekiyor.

Kredi çekmek istenilen kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek esnaf kredisi başvuru şartları arasında yer alıyor.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Düşük faizli esnaf kredi destek paketi için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Kısa süre içerisinde Halkbank tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELDİ!

Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoıruz.

kaynak:kamusaati.com!