korona virüsü nedeni ile kredi 25 bin TL veren halkbankasına virüs salgını desteğine nasıl başvurulur 2020

Dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden corona virüsü,ölüm ve vakaların artması ile vatandaşımızı endişelendirdi.Bu kapsamda devletimiz bir çok önlem paketini devreye soktu.Çin'in wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden virüsün en önemli sonuçlarından biri de ekonomik.

Hatırlarsanız 2,3 gün önce devletimiz bir paket açıklamıştı...İsteyen tüm esnafımıza koşulsuz şartsız düşük faizle 25 bin tlye kadar kredi kullandırılacaktı.Şuanda corona virüsü nedeni ile ya dükkanını tamamen kapatmak zorunda kalan ya da geçici sınırlandırmalar nedeni ile büyük problemler yaşayan,işçi çıkaran esnafımız elbette bu kriz esnasında bankadan düşük faizle kredi almak için Halkbankasının kapısını çaldı.

HALKBANKASINA GİDEN ESNAF ŞOK OLDU!

Koşulsuz şartsız diye açıklanan destek paketine başvurmak için giden esnaf bankada şok oldu.Korona virüsünün getirdiği ciddi ekonomik buğranla uğraşan esnafa ikinci şok da bankada geldi.Sosyal medya da binlerce paylaşım yapıldı.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı kredi için gerekli evrak listesi tablosunda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK), KOSGEB gibi kurumlardan kredi kullanmamış olma şartı, SGK veya Vergi dairesine borcu bulunmama şartı veya araç rehni gibi pek çok madde bulunuyor.

Hani bu destek paketi idi? hani tüm esnaf faydalanacaktı...İşin komik tarafı vergi dairesine 1 lira borçları olmayacak,KKB notuna göre değerlendirilecek ve gerekirse teminat göstermeleri teminat verilecek,

Hani bu korona virüsü tedbirleri için alınan esnafa destek paketi idi? Hani haber sitelerine yansıdığında koşulsuz şartsız talep eden her esnafa halkbank 25 bin tl düşük faizli kredi verecekti.

İnsanın aklı ile dalgamı geçiyor bu banka? Zaten esnaf şu durumda çok yalnız ve endişeli.Ne yapacağını bilmiyor..Siz hep büyük esnafı mı savunursunuz?

Halkbank'dan 25 bin TL esnaf destek kredi çekme şartları nelerdir 2020

Daha önce esnaf kefalet ve Kosgep den kredi kullanmamış olmak (!)

Hakkında herhangi bir haciz işlemi olmamak

Krediyi çekebilecek düzeyde KKB yani kredi notuna sahip olmak (hani sicil affı geliyordu,hani koşulsuzdu)

Herhangi bir farklı şirkete resmi üyeliği vb bulunmamak

İpotek (mesken veya iş yeri gayrimenkülü

Kredi notu en az 1300 olan bir kefil

Araç rehni

SAĞLIK BAKANIMIZ BU İŞİ BU KADAR İYİ GÖTÜRÜRKEN EKONOMİ BAKANINDAN DAHA İYİ ŞEYLER BEKLERDİK!

Sağlık bakanımız Fahrettin Koca ile tüm Türkiye gurur duyuyor,bu süreci o kadar iyi yönetiyor ki, Türkiye'de ciddi bir panik yok.Ayrıca vaka sayısı ve ölüm sayısı diğer gelişmiş ülkelerden son derece az.Bakanımız bu işi o kadar güzel yönetirken,ekonomi bakanlığımızdan da bu atılımları bekliyoruz

ACEBA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BUNLARDAN HABERİ VARMI?

Adı destek olan olarak yayınlanan,ve ayrım yapılmaksınızın tüm esnafa verileceği duyurulan bu kredi için istenen şartlardan aceba Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi varmı..Destek kredisi veriyorum diye ortaya çıkan Halkbankası,Cumhurbaşkanımıza bu durumu nasıl izah edecek,bekleyip göreceğiz!

kaynak:kamusaati.com!