kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
1
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0
Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
haciz
haciz
0

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'daki kaçak yapısı

CHP'li İBB yönetimi, Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'de Boğaz'a bakan lüks villasının kaçak katına göz yumdu, AK Parti'den tepki yükseldi.

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'daki kaçak yapısı
Kamusaati
Kamusaati
16 Ağustos 2022 Salı 21:25

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayalini kurduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için medya ile ilişkilerini sıkılaştırdı.

Muhalif medyaya yoğun şekilde reklam vermeye başlayan İBB yönetimi, kendi propagandasını yaptırmaya başladı.

İmamoğlu'nun medya ile ilişkisi bununla da sınırlı değil.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu'nda lüks bir villası var.

Boğaz'da çivi bile çakmanın mümkün olmadığı bölgedeki bu villada, Cafer Mahiroğlu'nun isteği üzerine çalışma başlatıldı.

Villaya yapılan kaçak kat çalışmaları çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

"Neden göz yumuyorsunuz"

İBB yönetiminin sessiz kaldığı bu kaçak yapılaşmaya AK Parti'den de tepki geldi.

AK Parti İstanbul yönetimi, "İBB'nin CHP'li yöneticisi Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz; Sarıyer Kireçburnu'nda sahibinin Halk TV'nin patronu olduğu söylenen Boğaz'a hakim bu villadaki kaçak kata neden göz yumuyorsunuz?" diye sordu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Mobbinge uğrayanlar hangi tazminatları alabilir?
Mobbinge uğrayanlar hangi tazminatları alabilir?
0
Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
Kadrolu devlet işçisi işyeri açabilir mi?
0
Kamudaki 'güvenlik kameraları' ile ilgili emsal karar!
Kamudaki 'güvenlik kameraları' ile ilgili emsal karar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.