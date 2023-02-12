Halk TV'de 'devlet burada' çıkışı sunucuyu zor durumda bıraktı

Halk TV'de hatay'dan yapılan canlı yayına katılan bir depremzede 'devlet ilk günden itibaren burada' demesi nedeniyle sunucu Serhan Asker ne yapacağını şaşırdı.

7.7 ve 7.6'lık depremin vurduğu 10 ilde yaşanan felaketin üzerinden 7 gün geçti.

Şimdiden 25 bine yakın canın kaybedildiği felaketten sonra yaralar sarılıyor.

Olayın üzerinden zaman geçtikçe konu üzerindeki tartışmalar da artıyor.

Bu kapsamda muhalefet saflarından yöneltilen en büyük eleştiri ise depremden sonra devletin yetersiz kaldığı, yardımların zamanında ve yeterli şekilde ulaştırılamadığı yönünde...

Bu konuda en çok yayın yapan kanallardan biri olan Halk TV'de Hatay'da yaptığı yayında büyük bir şokla karşılaştı.

Felaket bölgesinden yayınlanan canlı yayında sunucu Serhan Asker, bir depremzedeyi konuk aldı.

Halk TV'de beklenmedik çıkış şoke etti

Asker depremzedeye, "Depremden sonra tuvalet yok çadırlar yetişmedi. Büyük de bir sıkıntı var resme baktığımızda." ifadeleri ile mikrofonu uzattı.

Asker, depremzededen beklemediği bir cevap alınca ne yapacağını şaşırdı.

"Devlet ilk günden itibaren burada"

Devletin ilk saatten itibaren bölgede olduğunu belirten depremzede, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında. Allah devletimize zeval vermesin. İlk günden ilk saatinden beri yetiştiler." dedi.

"Deprem zamanı tuvalet var mı yok mu bakmayacağız"

Bunun üzerine Asker, çevresine bakarak derme çatma kurulan bir tuvaleti gösterdi.

Depremzede ise, "Biz deprem zamanı buna bakmayacağız. Biz, birbirimize yardımcı olacağız. Bak ben kızımı enkaz altından çıkardım burada köylere erzak taşıyorum.

Bu durumda tuvalet var mı yardım var mı bakmayacağız. Hep birlikte, bakın ellerimize bakın burada çabalıyoruz. İnsanlara vatandaşa hizmet etmek için...

"Allahtan gelen her şeye eyvallah diyeceğiz"

Burada Hatay yok oldu. 10 ilimiz yerle bir oldu. Allahtan gelen her şeye eyvallah diyeceğiz. Buna da şükür. Tedbir bizden takdir Allah'tan." sözleriyle yanıt verdi.