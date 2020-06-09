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Halk otobüsüne maskesiz binen yolcuya para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şoförün ve yolcuların uyarılarına rağmen halk otobüsüne maskesiz bindiği tespit edilen yolcuya 790 lira idari para cezası kesildi.

Halk otobüsüne maskesiz binen yolcuya para cezası
09 Haziran 2020 Salı 00:53

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şoförün ve yolcuların uyarılarına rağmen halk otobüsüne maskesiz bindiği tespit edilen yolcuya 790 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü İzmit'te bindiği halk otobüsünde şoför ve yolcuların uyarılarına rağmen elinde salladığı maskeyi takmayacağını söyleyerek tartışmaya neden olduğu iler sürülen kadınla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Sosyal medyaya da yansıyan ve kendisine uyaran yolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulunması tepki çeken kadın yolcunun T.T olduğu tespit edildi.

Maske takmayan kadın yolcuya, Kocaeli Hıfzısıhha Kurulunun ilgili kanun maddesi gereğince 790 lira ceza kesildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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