Halk Otebüslerin de Yeni Hizmet Ücretsiz WİFİ

Halk Otobüslerin de Yeni Hizmet Ücretsiz WİFİ

Otobüsler'de Yeni Hizmet Ücretsiz WİFİ 'Başkent Mobil' Uygulaması Tanıtıldı: Otobüslerde Ücretsiz Wi-Fi, Şoförlere Akıllı Bileklikler ile Tansiyon Ölçümü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş,Önderliğinde vatandaş hayatının birçok alanda kolylaştıracak yeni proje ile 14 Şubat bugün tanıştı;

''teknoloji aşkına" sloganıyla da bilinen "Başkent Mobil" uygulamasının tanıtım toplantısında açıklamalar yaptı , bu uygulamay sayesinde Büyükşehir belediyesini dünya kentleriyle rekabet eder hale getirme hayalini tamamlama yolunda önemli bir ilk adımı bitirdiklerine değindi

Projenin sonraki kısmının 6. ay da bitmiş olacağını ve 6 ay sonra Başkent Mobil'in kendi alanında dünyanın sayılı uygulamaları arasında yer alacağına değinen Başkan, uygulamanın büyük kısmının belediyede görevli yazılımcıları kendi çalışanlarımız aracılığı ile üreterek hayata geçirdiklerini anlattı.

Yavaş, Başkanlıga adım attığı ilk günden "demokratik yönetişim" düşüncesine ait olduğunu söyledi ve bu düşüncenin gerektiği hızlı adımlar attıklarını, belediyeyi de şeffaflaştırma, katılımcılığı artırma ve topluma her an açıklayabilir konumda olmanın en büyük ilkleri olduğuna da değindi .

"Başkent Mobil" uygulaması

Yavaş, konuşma esnasında "Başkent Mobil" ile vatandaşlara verilen hizmetlerin avantajları hayatı nasıl kolaylaştırabili pozisyona gelebileceğine de tek tek değindi. uygulama üzerinden belediyenin hizmetlerine, ihaleleri ile canlı yayınlar izlenebilecek, karla mücadele gibi önemli mevzularda hangi araçların nerede çalıştığı açıkca görülecek . İlerleyen süre içerisinde de vatandaşlar kendisine en yakın alanda görev yapan belediye aracının yerini bilip , bir aksaklık durumunda kendi semtine gelmesine yön verebilecek.

Uygulamadaki en önemli bildirimi ise "acil bildirim butonu"oldu bu bildirim sayesinde sokakta, ulaşımda yaşanan problemler sesli, görüntülü ve yazılı mesaj olarak gönderilebilecek. Ayrıca "mor buton" gibi aile içi şiddet konuları da belediyeye haber edilecek .

"Çözüm üretme merkezi"konusu üzerinden de halk taleplerini ilçe belediyelerinin de ilgili birimlerine aktaracak. Uygulama üzerinden ASKİ'nin online işlemleri tamamlanacak, planlı su kesintileri açıklanacak. Vatandaşlara bulunduğu ilçedeki planlı su kesintilerine yönelik olarak uyarı sms i de paylaşılacak.

- Otobüs şoförleri otebüs durakları kapsamında engelli vatandaş beklediğini öncesinde haberdar olabilecek bu uygulamada engelli vatandaşların kullanacağı "engelli yolcu bildirimi" tuşuna tıklandığında otobüs şoförleri bir sonraki durakta engelli bir yolcunun beklediğini bilecek.