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Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü

İstanbul'un simgelerinden olan Haliç'te kahverengiye dönüşen suyun ardından yayılan kötü koku, çevredekileri rahatsız etti.

Haliç'te suyun rengi kahverengiye dönüştü
Kamusaati
Kamusaati
07 Haziran 2022 Salı 11:25

Uzun çalışmalar sonucunda masmavi bir görüntüye kavuşturulan Haliç, son yıllarda oluşan görüntü nedeniyle İstanbulluları yine korkutmaya başladı.

Haliç'ten eski günlerde olduğu gibi pis kokuların da yükselmeye başlaması, vatandaşları rahatsız etti. Haliç'in çevresine gidemeyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine isyan ediyor..

Altın Boynuz çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olarak denizin temizlenmesini talep etti.

"Bu su masmaviydi zamanında"

Önceden suyun masmavi olduğunu şimdiyse kötü bir hale dönüştüğünü belirten Bünyamin Köseoğlu, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü" ifadelerini kullandı.

"Temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz"

Temiz ve güzel kokmasını sağlayacak imkanların olduğunu ama yapılmadığını dile getiren Emine Topçu, "Daha temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz. Bu kadar yapabildiler. Daha iyisini yapabilirler. İhtiyacımız var böyle daha güzel daha temiz koku içinde nefes alalım. İşte imkanlar var ama yapılmıyor. Daha iyi olmasını isteriz" diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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