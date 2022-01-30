HALA TikTok Kullanmayanlar var mı? İşte cevaplar

Artık dünyada TikTok kullanmayan kalmadığını düşünmeniz çok normal. İnsanlar artık Tiktok'la yatıp TikTok'la kalkıyor, bunun üzerinden para kazananı bile var. Öyle bir salgın!

Ki bu yüksek kullanım oranını RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bugün yaptığı açıklamada söyledi. Daha doğrusu açıklamanın kaynağı, çocukların sosyal medya bağımlılığıyla ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırma.

Ne demiş İbrahim Uslu bir bakalım:

“Çocuklar PS4, Xbox gibi oyun konsollarında oyun oynamayı ve çoklu ekran görüntülerini (Discord) iletişim kurmanın bir yolu olarak görmekteler. TikTok bu dönemde en popüler sosyal medya uygulaması konumundadır. Her gün birkaç saatini bu uygulama karşısında geçiren çocuklar TikTok için 'zaman öldürmenin (to kill time) en iyi yolu' ifadesini kullanmışlardır. Çoğunlukla kendi içeriklerini uygulamaya yüklemeyi tercih eden çocuklar, bazı durumlarda ise platformda meşhur olan (TikTokker) kişilerin içeriğini kopyaladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya konu olan örneklemden TikTok kullanmayanların oranı sadece yüzde 7. Uygulamayı kullananlardan kendi videolarını yapıp paylaşanların oranı ise yüzde 66’dır.

Bu %7'lik sonuç elbette Twitter'da da çeşitli yorumlara sebep oldu...

,

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©