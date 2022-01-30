EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

HALA TikTok Kullanmayanlar var mı? İşte cevaplar

Artık dünyada TikTok kullanmayan kalmadığını düşünmeniz çok normal. İnsanlar artık Tiktok'la yatıp TikTok'la kalkıyor, bunun üzerinden para kazananı bile var. Öyle bir salgın!

HALA TikTok Kullanmayanlar var mı? İşte cevaplar
30 Ocak 2022 Pazar 12:29

Ki bu yüksek kullanım oranını RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bugün yaptığı açıklamada söyledi. Daha doğrusu açıklamanın kaynağı, çocukların sosyal medya bağımlılığıyla ilgili İngiltere'de yapılan bir araştırma.

Ne demiş İbrahim Uslu bir bakalım:

“Çocuklar PS4, Xbox gibi oyun konsollarında oyun oynamayı ve çoklu ekran görüntülerini (Discord) iletişim kurmanın bir yolu olarak görmekteler. TikTok bu dönemde en popüler sosyal medya uygulaması konumundadır. Her gün birkaç saatini bu uygulama karşısında geçiren çocuklar TikTok için 'zaman öldürmenin (to kill time) en iyi yolu' ifadesini kullanmışlardır. Çoğunlukla kendi içeriklerini uygulamaya yüklemeyi tercih eden çocuklar, bazı durumlarda ise platformda meşhur olan (TikTokker) kişilerin içeriğini kopyaladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya konu olan örneklemden TikTok kullanmayanların oranı sadece yüzde 7. Uygulamayı kullananlardan kendi videolarını yapıp paylaşanların oranı ise yüzde 66’dır.

Bu %7'lik sonuç elbette Twitter'da da çeşitli yorumlara sebep oldu...

,

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlişkili Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvursu ve sorgulama 2022 | GIDA YARDIMI | ET YARDIMI
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvursu ve sorgulama 2022 | GIDA YARDIMI | ET YARDIMI
Ankara Büyükşehir Belediyesi et yardımı nasıl alınır?, kimlere verilecek? Mansur Yavaş et yardımı yapılacağını duyurdu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi et yardımı nasıl alınır?, kimlere verilecek? Mansur Yavaş et yardımı yapılacağını duyurdu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu 2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu 2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı
2022 Şubat Ayı Personel Alımı ve İş İlanları! Binlerce KPSS'li KPSS siz Memur ve İşçi alımı GÜNCELLENDİ
2022 Şubat Ayı Personel Alımı ve İş İlanları! Binlerce KPSS'li KPSS siz Memur ve İşçi alımı GÜNCELLENDİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.