Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

Karabük'teki bir hastanede çalışan radyoloji uzmanı, evinde kafasına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Öte yandan 49 yaşındaki adamın hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ögi'ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine arkadaşı, Ögi'nin yaşadığı villanın bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi.

KAFASINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kapı anahtarının dışında bırakıldığı villaya giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde kafasına çöp poşeti geçirilmiş bir vaziyette Ögi'nin cansız bedenini buldu. Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Ögi'nin kafasına çöp poşeti geçirdikten sonra iple bağladığı ve ardından mutfak tüpünün hortumunu da poşetin içinden geçirerek intihar ettiği tespit edildi.

KAPIYA ASILMIŞ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ögi'nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA YÜZÜNDEN İSTİFA ETMİŞ

Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ögi'nin hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.