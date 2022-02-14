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Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

Karabük'teki bir hastanede çalışan radyoloji uzmanı, evinde kafasına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Öte yandan 49 yaşındaki adamın hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu
14 Şubat 2022 Pazartesi 22:06

Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanlığı görevinden istifa eden Alper Ögi'ye (49) telefonla ulaşamayan annesi, arkadaşını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine arkadaşı, Ögi'nin yaşadığı villanın bekçisini arayarak evi kontrol etmesini istedi.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

Kapı anahtarının dışında bırakıldığı villaya giren bekçi, teras katının balkon kısmında yer yatağı üstünde kafasına çöp poşeti geçirilmiş bir vaziyette Ögi'nin cansız bedenini buldu. Bunun üzerine ihbar sonucu olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Ögi'nin kafasına çöp poşeti geçirdikten sonra iple bağladığı ve ardından mutfak tüpünün hortumunu da poşetin içinden geçirerek intihar ettiği tespit edildi.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

Yapılan incelemede kapıya asılmış şekilde üzerinde 'Ateşle yaklaşmayın' notu ile mutfak masası üzerine konulmuş 'Herkes kendine iyi baksın' yazılı not bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ögi'nin cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

Uzun yıllardır Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Alper Ögi'nin hakkında açılan soruşturma sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

Hakkında soruşturma açılan sağlık çalışanı, kafası çöp poşetine geçirilmiş halde ölü bulundu

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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