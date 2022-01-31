Hakime parmak sallayan HDP'li Buldan için açılan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi!

Kayseri ili İncesu İlçesinin Sevilen İsimlerinden Ömer Yılbat gönülleri fethetmeye devam ediyor. Kayseri'nin İncesu İlçesinde Yediden yetmişe herkesin sevgisini saygısını kazanan Ömer Yılbat, ilçede kapısını çaldığı ihtiyaç sahipleriyle ve dar gelirli ailelerle kurduğu yakın ilişki ile yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ederek gönüllülere örnek olan Ömer Yılbat, mesai gözetmeksizin yanında olduğu insanların hayat hikayelerine ortak olmaya devam ediyor.