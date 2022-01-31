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Hakime parmak sallayan HDP'li Buldan için açılan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın partisinin il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin davanın görüldüğü mahkemenin heyetine yönelik sözleri üzerine açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.

Hakime parmak sallayan HDP'li Buldan için açılan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi!
31 Ocak 2022 Pazartesi 23:38

Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan'ın, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.

Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.

BULDAN, HAKİME PARMAĞINI SALLAYARAK BAĞIRMIŞTI
Görüntülerde, Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı kaydedildi.

İzmir Cumhuriet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Aralık 2021'de görüşen duruşma sırasında, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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