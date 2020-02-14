Hakim'den 'Kanal İstanbul' etik bulunmadı Kararı !

Hakim'den 'Kanal İstanbul' u etik bulunmadı Kararı !

Hakimin İstanbul'da beklenen deprem gibi konulardaki tartışmalara katılmasının, ileride bu konulardan dava konusu edilmesi durumunda tarafsızlık açısından riske neden olabileceği kararına vardı

İstanbulda olası bir deprem için herhangi bir dayanıklılığa sahip olmadığına değinen Hakim

Kanal İstanbul veya toplumu ilgilendiren tartışmalarda bulunmasının , sosyal medya, televizyon, radyo aracılığıyla açıklama yapmasının yargı etigi ilkelerine müsait olup olmadıgına ilişkin tavsiye talep etti.

Başvuruyu inceleyip karar veren , hakimin, "Kanal İstanbul" veya "İstanbul'da olması beklenen deprem" gibi toplumu çok yakından ilgilendiren mevzulr ile kamusal tartışmalara dahil olmasının , sosyal medya, televizyon, radyo aracılığıyla kamuya açık şekilde fikir beyan etmesinin yargı etiğine yakışır olmadığı kararına vardı ulaştı.

Başvuru mevsusunun yargı dışı bir çalışmada yer aldığına değinilen kararda, ilgili bölümde siyasi tartışmaların da bulunacağına değindi .

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