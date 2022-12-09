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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname ile HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Kamusaati
Kamusaati
09 Aralık 2022 Cuma 10:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Gerçekleşen atamalara ilişkin, "Hakimler ve Savclar Kurulu Başkanlığından: Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişikin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 01/12/2022 tarihli ve 1872 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın atamalarını görmek için tıklayın


Kaynak: Kamu Saati Özel
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