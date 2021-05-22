Hakemlerin yıllık kazançları açıklandı 2021

Süper Lig hakemlerinin 2020-21 sezonundaki çıktıkları maç sayıları ve kazançları açıklandı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi. En fazla kazancı şampiyon olan Beşiktaş kasasına koyarken, diğer takımlar da gelir elde etti.

Ancak takımların dışında futboldan para kazanan bir diğer kesim de hakemler... 2020-21 sezonunda hakemlerin çıktığı müsabaka sayıları ve kazançları da belli oldu.

HAKEMLERİN SEZONLUK KAZANÇLARI

Açıklanan rakamlara göre, en çok kazanan 449 bin 400 TL ile Halil Umut Meler olurken ikinci sırada Cüneyt Çakır oldu.

En çok maça çıkan hakem ise Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler oldu.