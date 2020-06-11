Hafter, Libya'yı terk etti

Libya'da Türkiye'nin varlığını sonlandıracağını söyleyen darbeci Hafter, sürecin sonunda Libya'yı terk etmek zorunda kaldı.

Türkiye'nin masaya yumruğunu vurmasıyla Libya'da dengeler değişti.

Suudi Arabistan, BAE ve Fransa gibi ülkeler tarafından desteklenen darbeci Hafter, Türkiye'nin desteklediği Libya ordusu karşısında çaresiz kaldı ve ülkeyi terk etti.

Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

BAKAN HULUSİ AKAR: HAFTER LİBYA DIŞINDA

Bakan Akar, "Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık. Amacı belli olmamakla birlikte bazı haberler, bazı bilgiler bize ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları:

SURİYE OPERASYONLARI

"Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var.

Suriye'deki operasyonlarımızı ilk günkü heyecanla yerine getirmekteyiz. ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler ve tecavüzler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ

Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz. Sağlıklı dönmeleri ve birliklerine teslim olmaları önemli.

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Şu ana kadar 50 milyona kadar cerrahi maske üretildi. İlaç fabrikamızda dezenfektan üretimi devam ediyor. Ateş ölçer, termal kamerayı da üretir hale geldik.

431 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Ayasofya her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Siz bu yapıyı hiçbir şekilde dizayn etmeye kalkamazsınız."