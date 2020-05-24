Hafter iyice köşeye sıkıştı! Türkiye Libya'da Büyük Üstünlük Kurdu İşte Detaylar

Libya'da meşru hükümeti silah zoruyla devirmeye çalışan terörist Hafter'e bağlı güçler ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Türkiye destekli Libya güçleri kritik bölgeleri bir bir ele geçirirken Hafter'e bağlı milisler bulundukları sahaları terk ederek geri çekiliyor. Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Hafter ise çekilmeyi inkar ederek "yeni bir hazırlık" bahanesini öne sürüyor.

Libya'da son günlerde özellikle Türk SiHA'ları ile elde edilen başarı, darbeci yönetimin elin kolunu bağladı. Rusya'nın destek olarak gönderdiği Pantsir HSS'leri birer birer avlayan silahlı insansız hava araçları karşısında darbe ordusu da çaresiz kaldı.



Askerler, kontrol altında tuttukları bölgelerden hızlıca çekilme işlemlerini sürdürüyor. Uluslararası alanda da resmi olarak tanınan Libya devletine bağlı ordu, stratejik açıdan önemli olan sahaları birer birer ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.



Son olarak Vatiyye hava üssünü de kaybeden darbeciler, buradan çekilerek gerideki üslere konuşlanmıştı. Libya ordusunun ilerleyişini devam ettirmesi üzerine çekilmeyi sürdüren Hafter'in orduları ellerinde tuttukları Başkent'in güneyindeki Yermük, Sawarikh ve Hamza kamplarını da kaybetti.



Hafter'e bağlı güçler geri çekiliyor



Vatiyye üssünün ele geçirilmesinin ardından geri çekilmeyi hızlandıran Hafter'İn askerleri, Libya ordusunun ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle ele geçirdiği bölgeleri hızla terk ediyor. Al Jazerra'da yayınlanan haberde Türkiye'nin desteği ile bölgede büyük bir üstünlük sağlayan Libya ordusu karşısında geri çekilmekten başka çarelerinin kalmadığına değinildi. Aralarında paralı yabancı askerlerden oluşan Wagner grubunun da bulunduğu pek çok oluşum, kampları ve üsleri terk etti.



Özellikle Wagner askerlerinin kontrol ettiği Yermük kampını da boşaltan darbeciler, çöl bölgesi olan güney kesimlere kaçıyor. Kaçıp terk ettikleri bölgelerde pek çok yabancı paralı askerin cesetleri bulunurken, darbeciler, terk ettikleri bölgelerde terör örgütü DEAŞ gibi mayınlarla tuzaklama yapıyor.



Geri çekilmelere ilişkin özellikle sosyal medyada görüntüler yayınlanırken, Hafter'e bağlı milis ve paralı askerlerin Konvoylar halinde güney bölgelere kaçtığı görülüyor.



Yeniden konuşlanma bahanesi



Darbeci milislerin kaçışı Hafter'i de zora soktu. Özellikle 6 yılda işgal ile kazandığı tüm bölgelerde 1-2 hafta gibi kısa bir süreç içerisinde kaybetmesi, uluslararası alanda da itibarını kaybetmesine yol açtı. Milislerin yanında olan pek çok ülke, desteğini geri çekme noktasına gelirken, Hafter bu hezimeti kabul etmemekte ısrarcı.



Hafter'in sözde doğu merkezli güçlerinin sözcüsü Ahmad al-Mesmari, milislerin geri çekileceğinin süreceğini, ancak bu çekilmenin bir yenilgi değil, "yeniden konuşmanın" parçası olacağını söyledi.



Hafter'in küstah ses kaydı



Darbe ordularının sözde komutanı Hafter Cumartesi günü yayınladığı iki dakikalık bir ses kaydında Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunmuştu.



Libya hükümeti ile birlikte terör milislerine karşı ortaklaşa operasyon düzenleyen Türkiye'ye karşı savaş vermeye devam edeceklerini belirten Hafter, "Cesur komutanlarımız ve askerlerimiz ile tüm cephelerde, zaferden başka bir hedefi olmayan kutsal bir savaş veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Hafter ayrıca ses kaydında Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri için "Türk sömürgeciliği" ifadesini kullandı.