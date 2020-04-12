Haftaya da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri

30 büyükşehir ve Zonguldak, 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının 2. gününde...

Salgın geçene kadar önümüzdeki hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri hafta sonu yasaklarının ilerleyen dönemlerde de olup olmayacağını değerlendirdi.

Sokağa çıkma YASAKLAR DEVAM EDEBİLİR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hafta sonu yasaklarının önümüzdeki haftalarda da uygulanabileceğini belirterek "Bu dinamik bir süreç, anlık takip ediyoruz. Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.

Sokağa çıkma yasağı 4 GÜN SERBEST 3 GÜN YASAK

Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu'na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir. '4 gün serbest olsun 3 gün yasak' önerisini de uzun zamandır konuşuyoruz. Gerekli olduğu durumlarda devreye girecek tedbirler bunlar. Sokağa çıkma yasağı vatandaşlarımızda heyecan yaratmamalı. Kararlar onların sağlığı için alınıyor." ifadelerini kullandı.

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