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HABERİMİZ SES GETİRDİ PROVAKATÖR TUTUKLANDI DARISI DİĞERLERİNİN BAŞINA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında bir yol kenarından durarak, konuşması ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen kadın tutuklandı. Kadının daha önce de tehdit, hakaretten suç kaydı bulunuyor.

HABERİMİZ SES GETİRDİ PROVAKATÖR TUTUKLANDI DARISI DİĞERLERİNİN BAŞINA
06 Ağustos 2021 Cuma 18:16

Kadının konuşmalarını kaydederek paylaşan sosyal medya fenomeni bir genç ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Olay, 3 Ağustos günü Gündoğmuş Manavgat yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi'nde bir otelde çalışan Y.T., orman yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesine gitti. Buradan dönüş yapan kadın, Manavgat sınırları içerisine geldiği sırada araçtan inerek halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik ettiği belirlenen konuşmalar yaptı. O anlar ise bir sosyal medya fenomeni tarafından kaydedilerek, sayfasında paylaşıldı.

Paylaşımı gören Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Konuşmaları yapan kadın ve paylaşan genç, polis tarafından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Manavgat Adliyesine çıkarılan kadın Y.T. halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni M.G.K, ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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