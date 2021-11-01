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Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti

Kanal D haber sunucusu Şevval Şirin, Twitter hesabından yaşadığı taciz olayını anlattı. Büyük yankı uyandıran taciz olayıyla ilgili kendisini suçlayanlara isyan eden Şirin, "Destekleyenler kadar yaşanan olaya rağmen beni suçlayan yüzlerce insan olması da bu ülkenin özeti. İstediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce, korkusuzca olabileceğimiz günlere de kavuşuruz elbet" dedi.

Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti
01 Kasım 2021 Pazartesi 22:45

25 yaşındaki Kanal D sunucusu Şevval Şahin, Marmaray'da yolculuk ederken yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

"TEHDİTLERSAVURDU"

Şevval Şirin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suadiye'de Marmaray'ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, 'Sizi çok beğendim tanışalım mı?' dedi, reddedip tepki gösterdim. 'Niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum' dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. 'Seni bulacağım' deyip tehditler savurdu. Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?" ifadesini kullandı.

Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti

"BENİ SUÇLAYANLARIN OLMASI BU ÜLKENİN ÖZETİ"

Bu olayın büyük yankı uyandırmasının ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Şirin, "Bu olayı Twitter'da yazdığımda böyle bir destekle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Destekleyenler kadar yaşanan olaya rağmen beni suçlayan yüzlerce insan olması da bu ülkenin özeti. İstediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce, korkusuzca olabileceğimiz günlere de kavuşuruz elbet" dedi.

Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti

Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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