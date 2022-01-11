Güvenlik korucularının maaşlarına dev zam!

2022 yılında Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!

442 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,23545469 = 3.447,05 TL’dir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

Ancak 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde bu ödemenin asgari ücretin altında kalması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Asgari ücret 2022 yılında net 4.253,4 TL olduğu için güvenlik korucularına yapılacak ödemenin 2022 yılı için belirlenen 4.253,4 TL tutarındaki asgari ücretin altında kalması nedeniyle aradaki fark tazminat olarak ödenecektir.

Sonuç olarak asgari ücret artışından en karlı çıkanlar güvenlik korucuları olmuştur diyebiliriz. Çünkü 1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında asgari ücret brüt tutarı 5.004 TL ve net tutarı 4.253,4 TL olarak tespit edilmiştir. İşçi kesiminin dahi beklemediği % 39,87 oranında brüt bir artış yapılmıştır. Net artış ise gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılacağı için % 50,51 oranında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret yedinci defadır yılın tamamı için tespit edilmiştir.