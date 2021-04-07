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Güvenlik kaynakları, Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiasını yalanladı

Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiasını yalanladı
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:26

Suriye'nin Haseke bölgesinde mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğu yönündeki haberlere yalanlama geldi.

İddiayla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, "Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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