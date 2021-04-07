Güvenlik kaynakları, Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiasını yalanladı

Kuzey Makedonya'da yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker'in de aralarında olduğu bazı kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenleyen 10 polis tutuklandı. Şebekenin Sedat Peker'e 'Djadin Ademovski' adına sahte kimlik belgesi düzenlediği ortaya çıktı.