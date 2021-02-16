Güvenlik İş Sendikası'ndan TYP Çağrısı: Güvenlik Görevlilerimiz Kadrolu Olmalıdır

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı açıklama yaptı Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde YÖK, Sağlık Bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin acil görüş bildirilmesini istemişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili son dakika açıklaması YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan geldi.