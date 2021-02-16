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Güvenlik İş Sendikası'ndan TYP Çağrısı: Güvenlik Görevlilerimiz Kadrolu Olmalıdır

Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR aracılığıyla okullarda geçici süreliğine istihdam edilen güvenlik görevlilerinin sürekli iş taleplerine Güvenlik İş Sendikası'ndan da destek geldi.

Güvenlik İş Sendikası'ndan TYP Çağrısı: Güvenlik Görevlilerimiz Kadrolu Olmalıdır
16 Şubat 2021 Salı 04:10

TYP çerçevesinde istihdam edilen ve bir çok haktan mahrum kalan bu çalışanların kadrolu personel olarak istihdam edilmesi gerektiğine yönelik sosyal medyadan başlatılan kampanyaya Türk-İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası da katıldı.

Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, güvenlik görevlilerinin yanlarında olduklarını vurgulayarak, "TYP kapsamında okullarda görev yapan meslektaşlarım özel güvenlik görevlileri evlatlarımızın ve okullarımızın güvenliğini sağlıyor. TYP kapsamında çalışan arkadaşlarımız 24 ay süreli değil,sürekli olmak istiyor.. Yanınızdayız.. #typözelgüvenlik #mebözelgüvenlik #özelgüvenlik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #TYP güvenlik kadro #TYP güvenlik #typ
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