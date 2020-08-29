Günlük hareketlerde nefes darlığının sebebi sinsi hastalık olabilir!

KOAH gelişiminde yüzde 80-90 oranında sigaranın sorumlu olduğunu belirten uzmanlar, KOAH ile astımın birbirine karıştırıldığına dikkat çekti. Sinsi bir hastalık olan KOAH daha çok 40 yaş üzerinde görülürken astım her yaşta görülebiliyor. KOAH belirtileri haberimizde.

1 / 13 Koranavirüs sürecinde adını en çok duyduğumuz hastalılardan biri de KOAH oldu. Özellikle sigara içenlerde bu hastalığın görüldüğüne dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, İHA'ya açıklamalarda bulundu. 2 / 13 KOAH’ın yavaş ilerleyen ve zaman içinde kötüleşme gösteren bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Salih Bilgin, KOAH belirtilerini şöyle sıraladı: 3 / 13 “Başlangıçta hastalığın belirtileri belli belirsiz iken zaman içinde hastayı iş göremez hale getirebilir. Hastalığın ilerleme hızı ve belirtilerin şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir. 4 / 13 Öksürük, sabahları daha da artan balgam çıkarma, nefes darlığı ( solunumun anormal ve rahatsız edici bir his olarak algılanması), hışırtılı solunum en önemli semptomlarıdır. 5 / 13 Başlangıçta sadece egzersiz veya ağır iş görme sırasında nefes darlığı gelişir. 6 / 13 Zaman geçtikçe yürüme, giyinme ve hatta yemek yeme gibi günlük aktiviteler sırasında nefes darlığı gelişir. 7 / 13 Hastalığın başlarında ‘sabah öksürüğü’ mevcuttur ve hastaların çoğu tarafından bu öksürük sigara öksürüğü olarak yorumlanır. Daha sonraları gün boyu süren balgamlı öksürük halini alır. 8 / 13 Kronik bronşitin baskın olduğu hastalarda balgam çıkışı vardır. Amfizemin ağırlıklı olduğu hastalar zayıftır. 9 / 13 Öksürük balgam daha az olur. Göğüs kafesi genişleyerek fıçı göğüs şeklini alır. 10 / 13 Müzmin bronşitin ağırlıkta olduğu hastalar daha şişmandır, derileri, dilleri dudakları mordur. Öksürük balgam önde gelir. 11 / 13 KOAH hastalığında tanıyı, risk faktörleri olan hastada eğer semptomlar var ise solunum fonksiyon testi yaparak koyarız. 12 / 13 Sigara içen bir kişi eğer birbirini takip eden 3 yıl boyunca kışları öksürük, balgam şikayeti oluyorsa bu hastalıktan kuşkulanmalı ve göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır.” 13 / 13 Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, sinsi ve tehlikeli bir hastalık olan KOAH’tan korunmanın en önemli yolunun sigarayı bırakmak, hatta sigara içilen ortama dahi maruz kalmamak olduğunu söyledi. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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