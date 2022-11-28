Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (29 Kasım Salı) Haftalık burç yorumları

29 Kasım Salı günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 29 Kasım burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

29 Kasım günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

29 Kasım Salı 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı, başkalarının da fikirlerini almalısınız.

29 Kasım Salı 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konulardaki yoğun mücadeleler, sevmediğiniz konular olmasına rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp içsel dalgalanmalardan korunmalısınız.

29 Kasım Salı 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

29 Kasım Salı 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Çevre ilişkilerine kapalı ve eleştirici davranacağınız bir gün içindesiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız.

29 Kasım Salı 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor. Bugünlerde başlatacağınız çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz.

29 Kasım Salı 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor.

29 Kasım Salı 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibisiniz. Yaşamı öylesine derin algılıyor ve içinizde hissediyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızın sıkılmasına neden oluyor.

29 Kasım Salı 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi, yanınızda çalışan kişilerin tanıma konusunda da kullanmalısınız. Çalışma şartlarınızla ilgili aksiliklerden şikayet edecek ve çalıştığınız kişileri yargılayacaksınız.

29 Kasım Salı 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz. Arkadaşlarınızı yargılayabiliyorsunuz. Bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isterken, içsel öfkelerinizi açığa çıkarabilirsiniz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla sonuçlandıracaksınız.

29 Kasım Salı 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Partnerinizle aranızda tuhaf bir şekilde sezgisel bağ var.

29 Kasım Salı 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

İletişim konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız, ilginç bir şekilde ilgi görüyor. Satürn'ün desteğini görüyorsunuz. Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemiyorsunuz. Yürüyüşlerle bacak kaslarınızı çalıştırmalısınız.

29 Kasım Salı 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugünlerde önemli konular yerine duygusal problemlerinizi abartacaksınız. Unuttuğunuz konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla, yaşantınıza farklı bir hareketlilik gelecek.