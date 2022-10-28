Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (29 Ekim Cumartesi) Haftalık burç yorumları

29 Ekim Cumartesi burç yorumları kimler için ne ifade ediyor? 29 Ekim günü Başak burcu aşk konusunda şanslı, Koçları ise sürpriz hediye bekliyor. Oğlakların sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Günlük burç yorumları kararlarınızı etkileyebilir. İşte 29 Ekim Salıburç yorumları...

25 Ekim Salı 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Olaylara pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Pozitif enerjiniz sayesinde, birlikte çalıştığınız kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

25 Ekim Salı 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz, bugün işinize yarayacaktır. Bulunacağınız ortamlarda çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, çevrenizdeki işlerin akışı değişebilir.

25 Ekim Salı 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Yapacağınız her türlü atılımda çevresel faktörleri kendi lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

25 Ekim Salı 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Karşı cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz. Bugün partnerinizle aranızda önlenemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır. Sosyal yaşamınız canlanıyor.

25 Ekim Salı 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Maddesel güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı göstermeyi bilmelisiniz.

25 Ekim Salı 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Duygularınızda bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Sizi ikna etmeleri çok zor olacak. Düşüncelerinizi değiştirmemekte kararlı olacaksınız.

25 Ekim Salı 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Partnerinizle birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi daha rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, çevrenizde yanlış yorumlara neden olabilir.

25 Ekim Salı 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Toplumsal hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işlerin altına imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Çevrenizi ve kendinizi sorguluyorsunuz.

25 Ekim Salı 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Finans konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyorsunuz fakat yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz. Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza alabilirsiniz. Güvensizlikten nefret ediyorsunuz.

25 Ekim Salı 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Yakın çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili olmak istemiyorsunuz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz. Çıkarlarınızı düşünmek zorunda kalabilir ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

25 Ekim Salı 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Koşullarınızı değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen, bugün çekimser davranıyorsunuz. Finans konularında yatırımcı yönlerinizi, çevre koşullarıyla birleştirmeniz daha yararlı olabilir.

25 Ekim Salı 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Davranışlarınız yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.