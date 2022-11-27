Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (28 Kasım Pazartesi) Haftalık burç yorumları

28 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 28 Kasım burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

28 Kasım günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklar gündeme gelebilir. Olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında gerekli dengeyi kurmalısınız.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkararak, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişim söz konusu.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Ay, karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal anlamda etkileniyorsunuz ve sezgileriniz istem dışı çalışmaya başlıyor. Maddi konularda istediğiniz gelişmeler, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak olumlu şekilde gerçekleşiyor.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Ay, ruhsal evinizde. Merkür, aile evinizde bulunuyor. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Esnek olmalısınız, kendinizi denetlemekten vazgeçin.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki gerçek nedenler üzerinde durmalısınız.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Siz, çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Yeni ve sürpriz aşklar için özel bir gün.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor; fakat çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, ilişkilerinizde ikna edici olmalısınız.

28 Kasım Pazartesi 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin güçlü olması, bazı ideallerinizi ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız. Yollarla ilgili fırsatların gündeme gelmesi söz konusu.