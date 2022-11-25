Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (26 Kasım Cumartesi) Haftalık burç yorumları

26 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 26 Kasım burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

26 Kasım günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 26 Kasım 2022 Cumartesi günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

26 Kasım 2022 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; haftaya başlarken aileye ve eve dair hassasiyetlerin artabilir, sezgilerini devreye sokarak, duygularının peşinden gidebilirsin. İyimserliğini muhafaza edecek, üstünde baskı hissetmene rağmen, risk almaktan ya da adım atmaktan vazgeçmeyeceksin. Abartılı tepkiler vermemeye çalışmalısın.



26 Kasım 2022 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; günün erken saatlerinde sanatsal çalışmalar ön planda olabilir, çevrendekilerle empati kurabilir, onları anlamaya çalışabilirsin. Fakat sonrasında yaşanan iletişim trafiği gerilime neden olabilir. Akrabaların ya da çalışma arkadaşlarının desteği işlerinin yoluna girmesini, sağlığının düzelmesini sağlayabilir.



26 Kasım 2022 Cumartesi İkizler Burcu Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; maddi ve manevi değerlerinle ilgili kararlar almak ve girişimlerde bulunmak isteyebilirsin. Hayalindeki kariyer fırsatlarına ulaşmak için sezgilerini de kullanarak adımlar atabileceğin bir gündesin. Finansal açıdan kendini güçsüz hissettirecek gelişmeler yaşansa da sana heves ve cesaret verecek kişilerle bir araya gelmen neşeni yerine getirebilir.



26 Kasım 2022 Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; bugün yaşamınla ilgili kararlar alarak girişimlerde bulunabilirsin ancak ilişkilerde sevecen ve hassas davranmana rağmen karşındakilerin üstünde baskı kurmaya çalıştığını düşünebilirsin. Finansal açıdan aldığın riskler olumlu sonuçlanabilir ya da prim, komisyon tarzı kazançlar sağlayabilirsin.



26 Kasım 2022 Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün yaşayacağın duygusal çalkantılarla baş etmekte zorlanabilirsin. Çalışma ortamının getirdiği sorumluluklardan dolayı üstünde baskı hissedebilir, hassasiyet gösterdiğin alanların ihlal edildiğini düşünebilirsin. Ancak bir taraftan da şanslı ve bereketli gelişmeler yaşayabilir, keyif alacağın ortamlarda bulunabilirsin.



26 Kasım 2022 Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; geleceğe dair hedef ve ideallerine odaklanmak isteyebilir, kariyerinden elde ettiğin kazancı artırmak için girişimlerde bulunmak isteyebilirsin. Fakat sorumlulukların getirdiği baskı, hedeflerinden şaşmana ve büyük tepkiler sergilemene neden olabilir. Ailenin desteği finansal açıdan rahatlamanı sağlayabilir.



26 Kasım 2022 Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; sabah saatlerinde ailen ve sevdiklerin için fedakârlık yapmaya hazır olabilir, kendini sanatsal çalışmalarla ifade edebilirsin. Yaşamını ilgilendiren konularda aldığın kararları uygulamak için harekete geçmek istemene rağmen önüne engeller çıkabilir ancak alacağın haberler keyfini yerine getirecektir.



26 Kasım 2022 Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; aileye ve eve dair düşüncelerini sorgulamak zorunda kalabilir, görüşlerinden dolayı baskı altında kaldığını hissedebilirsin. Yaşanan gerilimler yaşama bakış açını değiştirmeni sağlayabilir. Fakat bir yandan da gelirlerinin artması, hesapta olmayan paraların gelmesi seni mutlu edebilir ama abartılı harcamalar yapmamalısın.



26 Kasım 2022 Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; bugün finansal konular ve ortak gelirlerle ilgili birçok kriz aynı anda baş gösterebilir. Ekonomik kazançlarla ilgili sorumlulukların üstünde baskı hissetmene ve kontrol edemediğin harcamalardan dolayı çatışmalar yaşamana neden olabilir. Yine de iyimserliğini kaybetmeyecek ve olayları yoluna koymayı başarabileceksin.



26 Kasım 2022 Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; sabah saatlerindeki anlayışlı ve hassas tavrını günün ilerleyen saatlerinde muhafaza edemeyebilirsin. Eşin, ortağın ya da iş birliği içinde olduğun kişilerin beklenmedik tavırları seni engelleyebilir, sen de istek ve taleplerini kabul ettirebilmek için baskı uygulayabilir, onların hislerine duyarsız kalabilirsin.



26 Kasım 2022 Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; yaratıcılık gerektiren çalışmalar içinde olmak isteyebilir, iş arkadaşlarınla duygusal paylaşımlarda bulunabilirsin. Çalışma ortamında yoğun bir hareketlilik söz konusu. Görevlerini yerine getirmek için çaba sarf ederken farklı alanlara yönelmen gerekebilir ancak sen hepsinden başarıyla çıkarak istediğini elde edebilirsin.



26 Kasım 2022 Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu