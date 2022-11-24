Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (25 Kasım Cuma) Haftalık burç yorumları

25 Kasım Cuma günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 25 Kasım burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem
24 Kasım 2022 Perşembe 23:40 0
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25 Kasım günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 25 Kasım 2022 Cuma günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?
Sevgili Koç, sabah saatlerinde yakın çevrenle, kardeşlerinle iletişimin yoğun olabilir ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. Uzak şehirlerde yaşayan tanıdıklarınla iletişimde de bazı streslerin olabilir. Seyahatle, ticaretle ya da hukuksal konularla ilgili bazı streslerin olabilir. Öğle saatlerinde ise sağlığın ile ilgili bazı kafa karışıklıkların, belirsizliklerin olabilir. Dalgınlıklar, unutkanlıklar olabilir. Gün genelinde kaygıya, ruh haline, tepkilerine dikkat dersen iyi olur. Seyahat planların var ise bugün için unutkanlıklara karşı tedbirli olmanı öneririm. Sevgiyle kal.
Sevgili Boğa ve Boğa Yükselenler;
Sevgili Boğa, sabah saatlerinde maddi konularla ilgili veya sağlığına ilgili bazı streslerin olabilir. Baş ağrısı veya kas ağrısı yaşaman mümkün. Öğle saatlerinde ise bir miktar kafa karışıklığı olabilir. Sağlığınla ilgili, sosyal hayatınla veya arkadaşlarınla ilgili veya maddi konularla ilgili bir karışıklık veya hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınla konuşmaların, görüşmelerin yoğun olabilir fakat ruh haline ve arkadaşlarına karşı yargılayıcı olmamaya biraz dikkat edersen iyi olur. Sevgiyle kal.
Sevgili İkizler ve İkizler Yükselenler;
Sevgili İkizler, bugün odağın diğer insanlarda olacak gibi görünüyor. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde fikir ayrılıkları yaşaman, ufak tefek münakaşalara girmen mümkün. Öğle saatlerinde ise ikili ilişkilerinle, ortaklıklarınla, işinle alakalı bazı belirsizlikler ya da hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Gün genelinde sakarlıklara, bağışıklık sistemine, diğer insanlarla iletişimine, ikili ilişkilerinde ve evliliğinde konuşmalarına, iletişimine ve yargılayıcı olmamaya dikkat etmeni öneririm. Sevgiyle kal.
Sevgili Yengeç ve Yengeç Yükselenler;
Sevgili Yengeç, sabah saatlerinde telaşın, koşturmacan yoğun olabilir. Aceleci olmamaya, gerginliklere ve sakarlıklara dikkat edersen iyi olur. Baş ağrısı ve kas ağrıları da yaşaman mümkün. Sağlığınla, günlük işlerinle ve evcil hayvanlarınla meşgul olabilirsin. Gün genelinde biraz alıngan olman; hem psikolojik hem de fiziksel hassasiyetlerinin olması mümkün. Uzaklardaki tanıdıklarınla ilgili bazı konular önüne gelebilir, belki hayal kırıklığı yaşayabilir ya da hoşuna gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsin. İşle ilgili de bazı belirsizlikler canını sıkabilir. Gün genelinde biraz daha kendine odaklı olmanı öneririm. Sevgiyle kal.
Sevgili Aslan ve Aslan Yükselenler;
Sevgili Aslan, sabah saatlerinde partnerinle, arkadaşlarınla veya çocuğunla fikir ayrılıkları yaşaman veya münakaşaya girmen mümkün. Gün genelinde ilişkinle ilgili bazı kaygıların açığa çıkabilir. Senin veya partnerinin alınganlıkları, hassasiyetleri olabilir; farkında olup durumu iyi yönetmen gerekebilir. Aynı zamanda çocuğunun masrafları veya sağlıkla ilgili bir durumu da canını sıkabilir. Finansal konularla ilgili streslerinin ilişkine yansımamasına dikkat edersen iyi olur. Sevgiyle kal.
Sevgili Başak ve Başak Yükselenler;
Sevgili Başak, sabah saatlerinde aile bireyleriyle ilişkilerinde fikir ayrılıkları yaşaman mümkün. Aynı zamanda evle ilgili tadilat gerektiren işlerle de uğraşabilirsin. Biraz telaşlı, aceleci davranabilirsin fakat ev içi sakarlıklara dikkat etmen iyi olur. Gün genelinde ikili ilişkilerde hassasiyetlerin, yanılgıların, hayal kırıklıkların ve alınganlıkların olabilir. Gayrimenkul ile ilgili işlerin varsa bugün sonuç alman mümkün olmayabilir. Eleştirel ve yargılayıcı tavırlardan bugün uzak durmanı öneririm. Sevgiyle kal.
Sevgili Terazi ve Terazi Yükselenler;
Sevgili Terazi, sabah saatlerinde iletişimin yoğun olabilir. Güne telaşlı ve stresli başlayabilirsin. Yakın çevrenle ve dostlarınla münakaşaya girmemeye ve trafikte dikkatli olmaya özen göstermende fayda var. Gün genelinde sağlığınla, işinle ilgili ve mental olarak bazı hassasiyetlerin, belirsizliklerin, canını sıkan durumlar olabilir. Solunum yollarına, boğaz ile ilgili sağlık hassasiyetlerine önem vermen gereken bir gün. Yakın çevre ilişkilerinde de bazı kırgınlıklar yaşayabilir veyahut bir sağlık haberi alabilirsin. Sevgiyle kal.
Sevgili Akrep ve Akrep Yükselenler;
Sevgili Akrep, sabah saatlerinde maddi konularla ilgili bazı streslerin olabilir. Bankalarla ya da parasal iş yaptığın kişilerle bazı anlaşmazlıkların veyahut para çıkışların olabilir. Aynı zamanda sağlığına, aceleciliğe ve sakarlığa da dikkat etmeni öneririm. Bazı kızgınlıkların açığa çıkabilir, çocuğunun sağlık gündemi olabilir ya da partnerinle ilişkindeki kafa karışıklıkların seni zorlayabilir. Gün genelinde partnerine karşı yargılayıcı olmamaya özen gösterirsen iyi olur. Sevgiyle kal.
Sevgili Yay ve Yay Yükselenler;
Sevgili Yay, sabah saatlerinde eşinle, partnerinle ya da iletişimde olduğun diğer insanlarla ilişkilerinde bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Münakaşa ve tartışmalara girmemeye çalış. Aynı zamanda güne aceleci ve telaşlı başlayabilirsin. Evle, aile bireylerinin sağlığıyla ve gayrimenkul konuları ile ilgili bazı karmaşalar, belirsizlikler, yanılgılar yaşayabilirsin. Gün genelinde agresif, yargılayıcı ve eleştirel olmamaya özen göstermeni öneririm. Sevgiyle kal.
Sevgili Oğlak ve Oğlak Yükselenler;
Sevgili Oğlak, sabah saatlerinde yoğun rüyaların etkisiyle güne başlayabilirsin. Gerek işte, gerekse çevrene karşı biraz tepkisel yaklaşımların olabilir. Sağlıkla ilgili de hassasiyetlerin olabilir. Baş ve kas ağrıları, sakarlıklar veya solunum yolları rahatsızlıkları için tedbirli olmakta fayda var. Öğle saatlerinde de trafikte, seyahat ve ticarette bazı dalgınlıklar, kaotik durumlar olabilir. Bu sebeple dikkat edersen iyi olur. Dalgınlıklar, unutkanlıklar, belirsizlikler yaşaman mümkün. Sevgiyle kal.
Sevgili Kova ve Kova Yükselenler;
Sevgili Kova, sabah saatlerinde partnerinle münakaşa veya fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Çocuğunun sakarlıkları da canını sıkabilir. Gün genelinde sosyal ve ikili ilişkilerinde bazı yanılgılar, belirsizlikler, hayal kırıklıkları ve kaotik durumlar seni yorabilir. Kendi değerini sorgulayacağın durumlar yaşaman mümkün. Aynı zamanda para kayıpları veya parasal konularla ilgili belirsizliklerin de olabilir. Sosyal hayatın için fazla harcama eğilimin olabilir. Genel olarak bugün insanları yargılamamaya, yargıda bulunmamaya ve borç vermemeye dikkat etmeni öneririm. Sevgiyle kal.
Sevgili Balık ve Balık Yükselenler;
Sevgili Balık, sabah saatlerinde eşinle veya aile bireyleriyle bazı fikir ayrılıkları yaşaman mümkün. Güne biraz telaşlı ve gergin başlayabilirsin. Sakarlıklara dikkat edersen iyi olur. Gün genelinde kafa karışıklıkları, dalgınlıklar, unutkanlıklar, işle ilgili belirsizlikler ve yanılgılar yaşayabilirsin. Özellikle işle ilgili önemli kararlar vermek için uygun bir gün değil. Yanılma ihtimalin yüksek olabilir. Beklemekte fayda var. Günü mümkün olduğu kadar sakin geçirmeni öneririm. Sevgiyle kal.
Kaynak:
Kamu Saati Özel