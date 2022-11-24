Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (25 Kasım Cuma) Haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç, sabah saatlerinde telaşın, koşturmacan yoğun olabilir. Aceleci olmamaya, gerginliklere ve sakarlıklara dikkat edersen iyi olur. Baş ağrısı ve kas ağrıları da yaşaman mümkün. Sağlığınla, günlük işlerinle ve evcil hayvanlarınla meşgul olabilirsin. Gün genelinde biraz alıngan olman; hem psikolojik hem de fiziksel hassasiyetlerinin olması mümkün. Uzaklardaki tanıdıklarınla ilgili bazı konular önüne gelebilir, belki hayal kırıklığı yaşayabilir ya da hoşuna gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsin. İşle ilgili de bazı belirsizlikler canını sıkabilir. Gün genelinde biraz daha kendine odaklı olmanı öneririm. Sevgiyle kal.